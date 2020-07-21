Москва, , 11:13 — REGNUM Главное отличие экономического кризиса 2020 года от того, что было в 1998 и 2008 годах, это необычность фактора, который спровоцировал это падение, полагает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Падение [ВВП РФ во II полугодии 2020 года на 9,6%] немного меньше, чем падения ВВП РФ в 1998 и 2008 годах, — считает Хестанов. — Главное отличие нынешней ситуации от 1998 и 2008 годов — в необычности фактора, который спровоцировал это падение: последняя глобальная пандемия была в 1918—1920 гг. (так называемая «испанка»). Темпы восстановления будут сильно зависеть от появления работоспособной вакцины. Возможно, некоторая определённость наступит уже осенью 2020 с проведением первых массовых вакцинаций. Пока же, до получения вакцины или выработки так называемого «коллективного иммунитета», сделать надёжный прогноз очень сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в России в ближайшее время необходимо вакцинировать около 40−50 млн человек.