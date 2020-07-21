Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года в Ростове-на-Дону было реализовано 3 574 новые легковые машины иностранных марок — на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Десятку самых популярных иномарок в Ростове-на-Дону возглавили три южнокорейские модели. Это KIA Rio, чьи продажи на ростовском авторынке упали на 18,7%, до 256 единиц, а также Hyundai Solaris (245 ед.; — 19,9%) и Hyundai Creta (212 ед.; — 19,1%).

Четвертое и пятое места в данном рейтинге заняли Volkswagen Polo (169 ед.; +25,2%) и Volkswagen Tiguan (136 ед.; 14,3%).

Также в список самых популярных иномарок на авторынке Ростова-на-Дона по итогам пяти месяцев 2020 года вошли: Toyota Camry (135 ед.; — 17,7%), Toyota RAV4 (117 экз.; +36%), Renault Logan (97 ед.; — 48,1%), Kia Sportage (91 ед.; — 6,2%), Mazda CX-5 (84 ед.; +37,7%).

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года рейтинг самых продаваемых новых иномарок на российском авторынке возглавила южнокорейская модель Kia Rio.

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