Калуга, , 14:22 — REGNUM Калужская область стала первым российским регионом, где дистанционные медицинские консультации сервиса «Доктор рядом» стали доступны по полису обязательного медицинского страхования. Новой услугой смогут воспользоваться порядка одного миллиона жителей области, сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM.

Телемедицина Remedium.ru

Получить дистанционные консультации можно у терапевтов, а также врачей узких специальностей: кардиологов, урологов, неврологов, эндокринологов. Терапевты отвечают на вопросы пациентов круглосуточно, а для обращения к профильным специалистам необходима предварительная запись.

Для получения консультации необходимо иметь учётную запись на портале Госуслуг, а также зарегистрироваться на сайте «Доктор рядом». Общение в врачами возможно как в аудио и видеоформате, так и через чат и по телефону. Оплата дистанционных консультаций телемедицинского сервиса проходит в рамках тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования в Калужской области.

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