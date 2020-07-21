Москва, , 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.

Предприятие займется изучением и разработкой Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков. После закрытия сделки сторонам будет принадлежать по 50% в уставном капитале предприятия.

Месторождения характеризуются слабой изученностью и удаленностью от объектов инфраструктуры. Планируется, что совместное предприятие объединит ресурсы и компетенции партнеров.

Отмечается, что на сегодняшний день на обоих лицензионных участках завершена сейсморазведка. Бурение первой поисковой скважины на Лескинском участке планируется начать до конца 2020 года.

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