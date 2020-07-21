Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM В настоящее время госдолг РФ мал, и чисто теоретически его можно значительно нарастить без существенных рисков для макроэкономической стабильности, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания Минфина РФ не допустить роста госдолга РФ выше 20% ВВП.
Именно так, как пояснил Хестанов, и произошло в 1998 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что властям РФ стоит быть острожными с наращиванием государственного долга.