Москва, , 11:09 — REGNUM В настоящее время госдолг РФ мал, и чисто теоретически его можно значительно нарастить без существенных рисков для макроэкономической стабильности, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания Минфина РФ не допустить роста госдолга РФ выше 20% ВВП.

«Однако большой необходимости в наращивании госдолга сейчас нет, — подчеркнул Хестанов. — Имеющихся резервов, как и возможностей секвестра некоторых статей бюджета вполне достаточно для того, чтобы не увеличивать долговую нагрузку бюджета. Последствия дефолта 1998 года слишком свежи в памяти, что и заставляет правительство быть очень осторожным в увеличении долговой нагрузки государства. Никто не знает, как долго продлится спад экономики и как сильно может упасть ВВП. В случае сочетания высокой долговой нагрузки и сильного спада ВВП то, что сейчас кажется посильным бременем, вполне может стать неподъёмным».

Именно так, как пояснил Хестанов, и произошло в 1998 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что властям РФ стоит быть острожными с наращиванием государственного долга.