Брюссель, , 11:07 — REGNUM Для государств — членов Евросоюза, наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС, в общем бюджете Евросоюза на ближайшие семь лет будет предусмотрен резерв в размере €5 млрд. Средства фонда будут направляться на «непредвиденные и неблагоприятные последствия» от Brexit. Об этом сегодня, 21 июля, по итогам саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

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Отмечается, что Ирландия настаивала на этой мере наряду с другими государствами — членами ЕС, утверждая, что существующий бюджетный план недостаточно учитывает потенциальное воздействие Brexit на экономический ущерб, сообщает The Irish Times.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля лидеры Евросоюза в ходе саммита, который длился почти пять дней, смогли достичь соглашения об общем бюджете на 2021—2027 годы в размере €1,074 трлн и плане восстановления экономики после пандемии в объёме €750 млрд.

Напомним, Великобритания вышла из Евросоюза с 1 февраля 2020 года, однако между Брюсселем и Лондоном до сих пор не заключено соглашение о свободной торговле и не решены другие спорные вопросы будущих отношений. Переходный период будет действовать до конца 2020 года.