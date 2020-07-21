Москва, 21 июля 2020, 10:56 — REGNUM При безусловной значимости в РФ поддержки населения, малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий одной из актуальных проблем остаётся восстановление инвестиционной активности в экономике, считает ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Вероятно, как пояснила Изряднова, эти факторы будут оказывать существенное влияние на структуру инвестиций, в том числе рамках национальных проектов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в России восстановление промышленности от низших значений апреля и мая происходит за счёт того, что предприниматели всячески стараются сокращать расходы.
Читайте ранее в этом сюжете: Безработица в РФ продолжает расти, а экономика оживает медленно – мнение