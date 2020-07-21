Москва, , 10:56 — REGNUM При безусловной значимости в РФ поддержки населения, малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий одной из актуальных проблем остаётся восстановление инвестиционной активности в экономике, считает ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Хотя строительство оказалось менее уязвимо в ситуации коронавирусной пандемии (в этой отрасли быстрее других были сняты ограничения), однако снижение прибыли и доходов предприятий негативно влияет на принятие инвестиционных решений, — отметила она. — В сложившейся ситуации повысилась значимость инвестиционных программ в области здравоохранения, фармацевтической промышленности, научных исследований и подготовки кадров. Кроме того, изменились требования к системе образования и сектору информационно-коммуникативных услуг».

Вероятно, как пояснила Изряднова, эти факторы будут оказывать существенное влияние на структуру инвестиций, в том числе рамках национальных проектов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в России восстановление промышленности от низших значений апреля и мая происходит за счёт того, что предприниматели всячески стараются сокращать расходы.

Читайте ранее в этом сюжете: Безработица в РФ продолжает расти, а экономика оживает медленно – мнение