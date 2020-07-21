Москва, , 10:53 — REGNUM В России во втором квартале 2020 года падение рынка продовольственных товаров относительно второго квартала 2019 г. составило 7,1%, непродовольственных товаров — 25,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

«Во II квартале 2020 г. при сохранении высокой неопределённости и осторожном потребительском поведении оборот розничной торговли заметно сократился. Падение рынка продовольственных товаров относительно второго квартала 2019 г. составило 7,1%, непродовольственных товаров — 25,5%. Ситуация усугублялась сокращением более чем на треть в годовом выражении объёмов оказания платных услуг населению в июне 2020 г. Сокращение потребительского рынка крайне негативно отразилось на предприятиях малого и среднего бизнеса, обеспечивающих основную часть занятости в торговле и секторе услуг, и привело к повышению уровня общей безработицы до 6,2% и официально зарегистрированной — до 2,8%», — заметила она.

Однако, как подчеркнула эксперт, несмотря на сложность экономической ситуации, в июне 2020 г. появились первые признаки восстановления деловой активности в сельском хозяйстве, строительстве и обрабатывающих производствах, которые дали импульс к улучшению ситуации в сегменте услуг, инфраструктуры бизнеса и социальной сфере. Это стало основанием для более мягких оценок сокращения ВВП по итогам года при условии стабильного улучшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Изряднова объяснила, насколько сократились основные производства РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила, насколько сократились основные производства РФ