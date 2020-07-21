Москва, , 10:49 — REGNUM Характер использования в РФ ресурсов национальной экономики во II квартале 2020 г. определялся довольно существенным перераспределением ресурсов в пользу социальных программ поддержки населения, считает ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Во II квартале 2020 г. снижение ВВП на 9,6% относительно соответствующего периода предыдущего года определялось совокупным воздействием факторов падения производства и потребления в условиях жёстких санитарно-эпидемиологических ограничений при одновременном изменении условий внешнеэкономической деятельности на рынках углеводородов, природно-сырьевых ресурсов и услуг, — отметила она. — Промышленное производство в годовом выражении в июне сократилось на 9,4%, при этом добывающее производство — на 14,2%, а обрабатывающее производство — на 6,4%. Резкое падение добывающего производства при снижении экспорта традиционных сырьевых товаров российского экспорта на фоне относительно сдержанного сокращения импорта усилило негативное влияние чистого экспорта на динамику ВВП».

При этом она подчеркнула, что характер использования ресурсов национальной экономики во втором квартале 2020 г. определялся довольно существенным перераспределением ресурсов в пользу социальных программ поддержки населения.

«В результате этих мер сокращение реальных располагаемых доходов населения составило во втором квартале 8% относительно соответствующего периода предыдущего года», — подчеркнула Изряднова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении.