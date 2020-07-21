Тюмень, , 10:48 — REGNUM Государственный долг Тюменской области на 1 июля 2020 года составляет 2,9 млрд рублей, что на 7 млн рублей меньше показателя на 1 января. Это следует из отчёта регионального департамента финансов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Регион имеет бюджетный кредит на 321,3 млн рублей. Остальная сумма госдолга — это гарантии Тюменской области в инвестиционных проектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Тюменской области за первый квартал 2020 года исполнен с профицитом в 10 млрд рублей. При этом основной финансовый документ региона свёрстан с годовым дефицитом на 67,6 млрд рублей, или 29,35% от расходов.

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