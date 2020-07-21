Рим, , 11:13 — REGNUM Итоги переговоров по кризисному бюджету ЕС удовлетворили Италию, она получит 209 млрд евро на восстановление своей экономики. Об этом заявил 21 июля итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции.

Конте отметил историческое значение момента и подчеркнул, что решимость Италии, проявленная на саммите ЕС, вознаграждена. Риму удалось довести кредитную линию Евросоюза до 127 млрд евро, это на 36 млрд евро больше, чем было в первоначальном плане. Прямые субсидии составят 81 млрд евро.

«Это позволит нам эффективно и с силой бороться кризисом, вызванным пандемией COVID-19», — отметил Конте в заявлении, которое транслировалось в его Facebook.

Средства пойдут на инвестиции и структурные реформы, добавил он.

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