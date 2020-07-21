Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM Маршрут поезда Вологда — Симферополь пройдёт через Ростов-на-Дону. Первый состав сделает остановку на станции «Ростов — Главный» 25 июля, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Организатор железнодорожного сообщения с Крымом — АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». Перевозчик организовал движение поезда № 551/552 Вологда — Симферополь частотой раз в три дня.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первый поезд в Крым — сообщением Санкт-Петербург — Севастополь, сделал остановку в Ростове-на-Дону 24 декабря 2019 года. Ещё один поезд сообщением Москва — Симферополь прошёл через станцию «Ростов — Главный» 25 декабря.