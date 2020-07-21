Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Японская компания Honda планирует прекратить производство модели Civic в кузове купе. Об этом сообщает издание Automotive News.

Выпускается купе Civic в Соединенных Штатах и реализуется исключительно на североамериканском рынке. Однако продажи купе довольно сильно упали, что стало причиной снятия этой модели с производства.

Civic в кузове купе приходится только 6% от всех продаж моделей японской марки в США. А вот хэтчбеки Civic, наоборот, пользуются спросом. В следующем году их будут производить на предприятии Honda в США. На данный момент их выпускают в Великобритании.

«Мы будем сосредоточены на Civic и Accord, которые эффективно создали имидж бренда Honda в США», — отметил помощник вице-президента компании по планированию продуктов Гэри Робинсон.

Напомним, актуальное поколение Honda Civic в кузове купе выпускается уже пять лет.

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