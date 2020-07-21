Москва, , 10:34 — REGNUM Российский рынок общепита ждёт передел, предположил советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, какие шаги в области кредитования населения и бизнеса могли бы предпринять власти РФ для того, чтобы форсировать восстановление экономики России после пандемии.

«Ставка упала, и кредиты становятся дешевле, но вот в какие сферы уйти — вопрос, — сказал Свириденко. — Произойдёт передел рынка, например общепита, там появятся новые игроки. Сейчас важно придумать некие облегчённые процедуры выхода из бизнеса — упрощённое банкротство с неухудшением кредитной истории, работа банка плохих долгов, который мы предлагали создать, чтобы он аккумулировал активы остановившегося бизнеса. Плюс, возможно, государство должно задуматься уже о некой отраслевой структуре МСП. Не секрет, нам нужно больше МСП в обрабатывающих секторах непищевого характера (пищевая промышленность, общепит, торговля, сфера услуг сами неплохо растут без помощи государства, а сельское хозяйство поймало неплохой темп). Именно недостаток этого сектора не даёт нам сделать прорыв в росте ВВП».

Но, как подчеркнул Свириденко, сам этот сектор не растёт, слишком велика международная конкуренция, были слабые банковские программы с высокими процентами, плюс бизнес сам не знает, за что взяться в этой сфере.

«Ему нужны маячковые сигналы, — сказал эксперт. — Это то, что пытается сделать корпорация МСП с выращиванием бизнеса, но только в гораздо больших объёмах. Отраслевые планы с конкретными бизнес-планами и бизнес-проектами, под которые даются ресурсы (кредиты, льготы и т.д.). Плюс надо продолжить стимулирование спроса, иначе на фоне роста безработицы и падения доходов экономика не сможет вернуть потерянные пункты по доходам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал главу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину ликвидировать препятствия, мешающие развитию программы льготного кредитования пострадавших от коронавируса предприятий.

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