Москва, , 10:33 — REGNUM Психологический эффект, который мешает российским предпринимателям расширять или начинать бизнес, будет сохраняться еще не менее трёх лет, считает советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, какие шаги в области кредитования населения и бизнеса могли бы предпринять власти РФ для того, чтобы форсировать восстановление экономики России после пандемии.

«Ключевое сейчас — страх вообще расширять или начинать бизнес на фоне неопределённости и с пониманием того, что случилось на фоне пандемии: доходные стабильные бизнесы ушли в никуда, — сказал Свириденко. — Этот психологический эффект будет сохраняться не менее трёх лет. Поэтому нужны какие-то специальные программы перезапуска. Сейчас под кредиты люди будут готовы открывать бизнесы под гарантированный стабильный доход с высокой маржой, которая перекроет риски — возможно, это какие-то медицинские направления (которые, кстати, тоже потихоньку уходят со снижением потребления масок и антисептиков), либо люди, у которых никогда бизнеса не было».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в России нельзя рассчитывать на улучшение качества жизни населения и рост экономики без снятия административных барьеров и развития массового предпринимательства.

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