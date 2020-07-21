Москва, , 10:31 — REGNUM Такая мера, как кредитные каникулы, введённая в РФ в связи с пандемией коронавируса, была важной, но для малого и среднего бизнеса были введены большие ограничения по допуску к ней. Об этом 21 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, отвечая на вопрос о том, насколько значителен был макроэкономический эффект кредитных каникул для граждан и бизнеса.

«ЦБ РФ информирует о 2303,4 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора от физических лиц. Сумма одобренных реструктуризаций — 625 млрд руб., плюс очень многое реструктуризировано по собственным программам банков. Поэтому для граждан эффект был очень существенный, — отметил Свириденко. — Для МСП реструктуризировано примерно 670 млрд рублей, для крупного бизнеса — 2,3 трлн. Это тоже очень много, так как мера была важной. При этом в опросе Уполномоченного 70% предпринимателей сообщили в мае, что не заинтересованы в такой мере. То есть среди бизнеса примерно 30% были заинтересованы в каникулах, они, видимо, и рассчитывали получить эту меру. Очень сильное ограничение стояло по перечню пострадавших отраслей — это сдержало потенциал программы для МСП. Очень многое опять же реструктуризировалось по собственным программам банков».

При этом, как пояснил Свириденко, многих заявителей отпугивала необходимость платить большие проценты после окончания отсрочки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России долг клиента банка в среднем за три года вырос почти на 30%.

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