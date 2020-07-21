Чита, , 10:30 — REGNUM Забайкалкрайстат обнародовал информацию о состоянии розничной и оптовой торговли в регионе за первое полугодие 2020 года. Она свидетельствует о падении показателей.

Так, в январе — июне 2020 г. оборот оптовой торговли составил 40 050,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 14,5% меньше, чем в январе — июне 2019 года. На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 76,4% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 30 596,4 млн рублей, 82,5% к январю — июню 2019 года.

Что касается розницы, то там за этот же период было продано товаров на 80 452,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 6,2% меньше, чем в январе — июне 2019 года. В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 51,4%, непродовольственные товары — 48,6%. Оборот предприятий общественного питания сложился в сумме 3153,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 65,7% к январю — июню 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими, регионы ушли на карантин, закрылись многие предприятия. По итогам января — апреля 2020 года 48% забайкальских организаций стали убыточными.

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