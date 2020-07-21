Москва, , 10:27 — REGNUM В РФ большинство желающих уже воспользовались такой как мерой, как кредитные каникулы, предположил советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во второй половине июня жители РФ в два раза реже обращались за кредитными каникулами.

«Данные о падении запросов на кредитные каникулы говорят о том, что большинство желающих этой мерой уже попробовали воспользоваться, — сказал Свириденко. — Кроме того, в программе стоит условие: за месяц, предшествующий месяцу обращения, снижение дохода должно составить не менее 30%. Доходы падали наиболее интенсивно в апреле — начале мая. Сейчас, так как они уже упали, дальше падать некуда, поэтому для обращения в программу стоит такое техническое ограничение. Таким образом, падение спроса как объективное, так и техническое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил ТАСС, что во второй половине июня число обращений за реструктуризацией в рамках COVID-19 снизилось в два раза по сравнению с первой половиной июня и составило около 14 тыс. обращений.