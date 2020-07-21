Москва, 21 июля 2020, 10:27 — REGNUM В РФ большинство желающих уже воспользовались такой как мерой, как кредитные каникулы, предположил советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во второй половине июня жители РФ в два раза реже обращались за кредитными каникулами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил ТАСС, что во второй половине июня число обращений за реструктуризацией в рамках COVID-19 снизилось в два раза по сравнению с первой половиной июня и составило около 14 тыс. обращений.