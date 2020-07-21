Москва, , 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. Об этом 21 июля сообщает РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года.

«Отказ в 2021 году от индексации оплаты труда (за исключением денежного довольствия военнослужащих)», — говорится в методике.

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Вместе с тем в документе не говорится, сколько именно денег удастся сэкономить благодаря данной мере.

Напомним, в начале июня российские СМИ сообщали, что в правительстве России обсуждают возможность ограничения заработных плат топ-менеджерам государственных компаний и корпораций.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема заработных плат высшим руководителям госкомпаний неоднократно обсуждалась.

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