Москва, , 10:26 — REGNUM Как изменились цены за первое полугодие 2020 года на самые популярные автомобили китайских марок, представленных на авторынке РФ, сообщили специалисты портала «Цена Авто».

Самое небольшое подорожание за период с января по июнь в России было зафиксировано у кроссоверов Changan CS35. Они подорожали на 1,1% от прежней стоимости. Цены на базовую версию модели в январе составляли 869,9 тысяч рублей, а теперь он стоит от 879,9 тысяч рублей.

Самое большое подорожание у Chery Tiggo 4 (+11,1%). В начале 2020 года данная модель продавалась по цене от 899,9 тысяч рублей. За полгода стоимость кроссовера менялась четыре раза. Теперь он стоит от 999,9 тысяч рублей.

В апреле и июне текущего года поднимались цены на Geely Atlas. На данный момент начальная комплектация этого кроссовера в России стоит 1240 тысяч рублей (+6,0%).

Кроссовер Haval F7 за полгода подорожал на 2,8%, до 1489 тысяч рублей.

Напомним, с января по июнь 2020 года продажи новых автомобилей китайских брендов в России выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано 18,3 тыс. китайских авто за отчетный период на российском рынке.

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