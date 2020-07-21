Сеул, , 10:24 — REGNUM Индекс цен производителей в Южной Корее в июне 2020 года составил 102,52 пункта, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства упала на 1,6% из-за увеличения объёмов поставок. В частности стоимость говядины снизились на 5,9%, свинины — на 1,2%.

Из-за роста мировых цен на нефть цены на промышленные товары в Южной Корее выросли на 1%, угля и нефтепродуктов — на 21,1%, химической продукции — на 1%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.