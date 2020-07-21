Красноярск, , 10:11 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2020 года госдолг Красноярского края составил 81,98 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минфине РФ.

При этом объём внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав Красноярского края, составил 12,647 млрд.

Добавим, госдолг Красноярского края — самый большой среди регионов СФО. Госдолг Новосибирской области составляет 49,476 млрд рублей, Омской области — 36,03 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2019 года госдолг Красноярского края составлял 103,9 млрд рублей. На 1 февраля текущего года — 81,98 млрд.

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