Воронеж, , 10:04 — REGNUM Воронежская область увеличила объём государственного долга с начала 2020 года на сумму около 5,5 млрд рублей, на 1 июля сумма госдолга составила 17,67 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Минфина РФ.

В 2019 году Воронежской области удалось существенно снизить объём государственного долга, а также избавиться от коммерческих кредитов. Так, на 1 июля 2019 года госдолг региона составлял 21,7 млрд рублей, из которых 1,7 млрд составляли коммерческие кредиты, почти 20 млрд приходилось на бюджетные кредиты.

Однако уже на 1 января 2020 года ситуация выглядела значительно лучше — общая сумма долга составляла 12,17 млрд рублей, и это были исключительно бюджетные кредиты.

Вместе с тем, за минувшие шесть месяцев 2020 года объём задолженности Воронежской области вырос почти на 5,5 млрд рублей — на 1 июля 2020 года объём госдолга региона достиг 17,67 млрд рублей. Коммерческие кредиты региона не брал.