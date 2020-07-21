Москва, , 10:03 — REGNUM Объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы увеличился на 43,5%, сообщает 21 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

За первые пять месяцев 2020 года объём поставок составил $12,81 млрд, что на 43,4% превышает аналогичный показатель в 2019 году.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, что большую часть поставленных за рубеж товаров произвели компании промышленного сектора. Так, объём промышленного экспорта составил $11,4 млрд, агропромышленного — $1,41 млрд.

«На $2,28 млрд продано за границу продукции машиностроения, этот сектор занимает 20% от общего объёма промышленного экспорта Москвы. К основным экспортным группам также относятся механическое оборудование, техника, компьютеры, автотехника», — рассказал Ефимов.