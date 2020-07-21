Москва, , 09:49 — REGNUM В России с 20 июля заработала льготная программа перевода автомобилей на газ. Соответствующее постановление, которое ранее было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, вступило в законную силу.

Так, правительство увеличило субсидию на перевод автомобиля с бензина на газ с 30% до 60%.

Еще 30% расходов выделит Газпром за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта).

Таким образом, автовладельцам останется заплатить только 10% от рыночной стоимости перевода авто на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная программа «Развитие энергетики» предполагает увеличение объёма потребления природного газа в качестве двигательного топлива до 2,7 млрд кубометров до конца 2024 года и параллельно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры.

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