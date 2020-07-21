Брюссель, , 09:48 — REGNUM Примерно €160 млрд будет получено Польшей из фонда восстановления Евросоюза последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом 21 июля сообщил журналистам в Брюсселе глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Польша получит около 125 млрд евро в виде прямых субсидий. Это сумма, которой никогда не было», — сказал премьер-министр Польши и добавил, что вместе с кредитами общая сумма составит примерно €160 млрд.

Кроме этого, он сообщил, что сторонами достигнута договоренность о «600 миллионах евро для регионов, которые требуют больше средств на развитие инфраструктуры», которые являются менее богатыми.

Также Моравецкий отметил, что во время саммита ЕС сторонам удалось достигнуть договоренности об избегании привязки выделения средств из бюджета ЕС к вопросам верховенства права.

«Хороший надзор над средствами с точки зрения финансовой дисциплины и одновременно нет непосредственной связи так называемого верховенства права с бюджетными средствами, о которых идет речь», — указал премьер-министр Польши.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры Евросоюза 21 июля смогли достичь соглашения по бюджету ЕС на следующий семилетний период и по фонду восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса.