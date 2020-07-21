Пекин, , 09:24 — REGNUM Чистая прибыль китайской компании Poly Developments and Holdings Group Co., известной также как Poly Real Estate, выросла на 1,66% за первое полугодие в годовом исчислении, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По данным компании, ее чистая прибыль в период с января по июнь текущего года достигла 10,12 млрд юаней (около $1,45 млрд). Один из ключевых девелоперов недвижимости Китая обеспечил рост операционных доходов за указанный период на 3,6% в годовом исчислении — до 73,7 млрд юаней.

В связи с влиянием эпидемии нового коронавируса, продажи недвижимости у компании просели на 11,12% в годовом исчислении за указанное полугодие — до 224,5 млрд юаней.