Уфа, , 09:14 — REGNUM Автокинотеатр «Три шурупа» открылся в Уфе. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, автокинотеатр под открытым небом разместился в парке имени Мажита Гафури. А 20 июля состоялось его открытие, на которое были приглашены дети, воспитывающиеся в приемных семьях и из детских домов, а также другие гости. Летом на этой площадке работает картинг, а зимой здесь заливают каток.

Отмечается, что сеансы будут идти в 22:00 и 24:00 часа, поэтому автокинотеатр не помещает работе картинга. Изображение выводится на большой светодиодный экран, а звук можно слушать из аудиосистемы автомобиля, настроив радио на определенную частоту.

На площадке смогут разместиться около 60 машин. Поскольку посещение автокинотеатра не подразумевает множества контактов, то это позволяет соблюдать все санитарные требования и нормы.

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