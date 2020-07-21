Ханты-Мансийск, , 08:59 — REGNUM Государственный долг Югры составляет 13 млрд рублей. Об этом сообщает департамент финансов ХМАО.

Вся эта сумма в 13 млрд рублей — это государственные ценные бумаги Ханты-Мансийского автономного округа. Их доходность для владельцев в мае 2020 года составляла 8,7% годовых. Кредитных обязательств у региона нет.

Мало того, пандемия коронавирусной инфекции не сказалась и на бюджете ХМАО в целом. В бюджет Югры по состоянию на 17 июля 2020 года поступило доходов в сумме 151 352,5 млн рублей, или 67,9% при утверждённом годовом плане 222,9 млрд рублей.

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