Москва, , 08:56 — REGNUM На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных городов России. Соответствующее предложение направил в правительство замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, на сегодняшний день все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы, однако Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число для минимизации рисков распространения коронавируса.

Так, пишут «Известия», международные авиасообщения могут разрешить аэропортам Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что приостановленное Россией в конце марта авиасообщение с другими странами нужно вернуть.

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