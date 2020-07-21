Париж, , 08:51 — REGNUM С января по июнь 2020 года дилеры Renault продали на мировом авторынке 1,25 млн автомобилей, что на 35% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что падение продаж у Renault по итогам полугодия оказалось ниже, чем у PSA (-45,6%), но больше, чем спад продаж всего мирового рынка автомобилей (-28,3%).

Что же касается Европы, то здесь автолюбители за январь-июнь нынешнего года приобрели 623 854 автомобиля Renaul. Это меньше уровня прошлогодних продаж на 41,8%.

Вторым по количеству продаж авто Renault стал рынок России. Здесь было реализовано 30,2% (+1,4 процентных пункта) от всех проданных в отчётный период машин марки. Однако и на этом авторынке продажи упали (-19,5%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне текущего года самой продаваемой моделью Renault на авторынке РФ стал кроссовер Duster. Всего за первый летний месяц в России было реализовано 2557 экземпляров данной модели — на 28% меньше результата прошлого года.

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