Сеул, , 08:44 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries Group получили заказ на строительство двух нефтетанкеров для судовладельцев Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 87 млрд вон (~$72,5 млн).

Судна будут построены на верфи Hyundai Mipo Dockyard в Ульсане и спущены на воду во второй половине 2021 года.

Известно, что 17 июля другая южнокорейская компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering получила заказ на строительство двух нефтетанкеров для судовладельцев Европы.

Отмечается, что в текущем году судостроительные компании Южной Кореи получили заказы на строительство 22 нефтетанкеров.