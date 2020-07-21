Сеул, , 08:31 — REGNUM В период с 1 по 20 июля экспорт товаров из Южной Кореи сократился 12,8%, до $24,6 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточных экспорт товаров из страны также сократился на 7,1%.

Экспорт нефтепродуктов сократился на 41,6%, легковых автомобилей — на 14%, полупроводников — на 1,7%, однако экспорт судов, напротив, вырос на 48,1%, компьютеров и периферийных устройств — на 56,9%.

Экспорт товаров в страны Ближнего Востока упал на 40%, в Японию — на 21,9%, Евросоюз — на 11,9%, во Вьетнам — на 9,9%, в США — на 2,4%, в Китай — на 0,8%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период сократился на 13,7%, до $24,8 млрд. Торговый дефицит составил $200 млн.