Москва, , 08:21 — REGNUM В России нет хакеров, которые работают на российское правительство и по его заданиям крадут иностранные секреты, в том числе в области исследований вакцины от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя недавние обвинения в адрес Москвы со стороны Лондона, Вашингтона и Оттавы в попытках украсть данные об исследованиях вакцины от COVID-19.

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«Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, — подчеркнул глава Минфина РФ. — Поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их».

При этом глава российского ведомства подчеркнул, что Москва не была заинтересована в данных о разработках вакцины в других странах, поскольку разрабатывает свой собственный препарат.

«Поэтому я, действительно, не вижу смысла для хакеров участвовать в этой деятельности», — добавил Силуанов.

Что касается негативного влияния подобных обвинений в хакерстве на репутацию РФ среди инвесторов, министр финансов России уверен, что этот никак не повлияет на экономику страны.

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«Я бы не согласился с тем, что имидж России пострадал от хакерских атак или других негативных новостей, это не так. Самое главное — это сбалансированная макроэкономическая политика, которую мы проводим», — подчеркнул Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в попытке с помощью хакеров украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. По данным Национального центра кибербезопасности (NCSC), речь идёт о группе хакеров Cozy Bear (известной также под обозначением APT29). Никаких доказательств связи этой хакерской группы с «российскими спецслужбами» ни разу не было предъявлено.