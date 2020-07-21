Самара, , 08:23 — REGNUM План реновации территории бывшего завода «Фосфор», на котором произошло самовозгорание шлама, планируют подготовить в течение месяца в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона. Отмечается, что на этой территории не раз случались возгорания.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, необходимо выработать комплексный план реновации территории бывшего завода. В настоящее время появился добросовестный инвестор, который намерен вернуть эту территорию к жизни. Поэтому необходимо рассмотреть планы в приоритетном порядке и навести порядок на данной территории.

Сообщается, что согласно поручению Азарова, план реновации территории бывшего завода «Фосфор» планируют подготовить в течение 30 дней.

Напомним, 17 июля на территории завода в Самарской области произошел пожар. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

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