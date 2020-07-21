Курган, , 08:15 — REGNUM Государственный долг Курганской области с начала 2020 года остаётся неизменным и остаётся с начала года 16 586 896 840 рублей. Это следует из отчёта регионального финансового управления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджетные кредиты составляют 10,059 млрд рублей, коммерческие — 11,55 млрд рублей. Долг муниципальных образований составляет 1,7 млрд рублей.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Курганской области по состоянию на 1 июня 2020 года отсутствует.