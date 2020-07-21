Москва, , 08:02 — REGNUM Арбитраж Москвы 9 сентября 2020 года планирует начать рассмотрение крупного иска строительной компании к АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА». Кредитор требует с клуба более 548 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от московского ООО «Ф-Групп», которое участвовало в возведении футбольного стадиона ЦСКА на улице Песчаная в Москве как генподрядчик. ООО на сегодня является банкротом. Компания, созданная в 2003 году, требует взыскать с ответчика 548 453 455 рублей 85 копеек. Третьим лицом в дело пригласили ЗАО «Генеральная дирекция «Центр» — техзаказчика строительства стадиона. Подробности дела, которое приняла судья Козленкова, пока не сообщаются.

Иск поступил в суд 13 июля 2020 года, принят 14 июля.

Напомним, в 2019 году арбитраж уже отказывал ООО в признании недействительной сделкой уведомления «об удержании из оплаты по договору от 21 марта 2013 г. №ЦСКА-01 гарантийного депозита в размере 548 453 455,85 рубля». Компания посчитала, что данная сумма, ушедшая в зачёт неустойки, была удержана с нарушением положений статьи 410 ГК РФ. Судья посчитал иначе и отклонил требование.