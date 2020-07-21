Пекин, , 07:49 — REGNUM ВРП Пекина за первую половину года упал на 3,2% в годовом исчислении до 1,62 трлн юаней (около $232 млрд), сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Падение за указанный период оказалось ниже, чем падение 3,4% падения за первый квартал, что говорит о том, что экономика постепенно возвращается в норму, заявил пресс-секретарь муниципального бюро статистики Пекина Пан Цзянцянь.

Добавленная стоимость продукции высокотехнологичного сектора производства выросла на 3,2% в годовом исчислении за первое полугодие против 4,2% падения в первом квартале. Производство стратегических зарождающихся секторов упало на 1,1% за указанный период против падения в 9,3% за первый квартал.

Инвестиции в высокотехнологический сектор выросли в 1,2 раза, в то время как сектор высокотехнологического обслуживания в Пекине вырос на 24% за первые шесть месяцев года.