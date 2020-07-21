Пекин, , 07:38 — REGNUM Крупнейшая китайская грузовая авиакомпания SF Airlines расширила свой флот полностью грузовых лайнеров до 60, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Новейшим самолетом, поступившим «на вооружение» авиакомпании, стал Boeing 757−200. Это уже второй такой самолет, пополнивший флот авиакомпании, в этом году. Расширение флота призвано увеличить мощности авиакомпании перед предстоящим пиковым сезоном грузовых авиаперевозок.

SF Airlines является грузовым авиационным подразделением китайской службы доставки SF Express — первой в Китае частной авиакомпании в области экспресс-доставки. Компания постоянно расширяет свой флот и стремится интегрироваться в глобальную цепочку логистических поставок.