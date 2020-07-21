Брюссель, , 07:37 — REGNUM Итоги саммита ЕС, в ходе которого было заключено соглашение по фонду восстановления экономики и многолетнему финансовому плану Евросоюза, положительно оценила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила 21 июля на пресс-конференции с главой Франции Эммануэлем Макроном.

По ее словам, достигнутые договоренности являются хорошим завершением переговоров. Она также считает, что страны ЕС продемонстрировали, что они способны идти новыми путями в исключительных ситуациях, к которым можно отнести пандемию коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итоги саммита Евросоюза в своем Twitter поприветствовал Эммануэль Макрон.

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