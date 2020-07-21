Брюссель, , 07:23 — REGNUM Историческим днем для европейских стран назвал заключение соглашения по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану содружества президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 21 июля он написал на своей странице в Twitter.

Данные договоренности были достигнуты в рамках завершения четвертого дня саммита Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские СМИ распространили информацию о том, что на саммите ЕС в Брюсселе ЭммануэльМакрон бил кулаками по столу и грозил, что Франция покинет мероприятие.

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