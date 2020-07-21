Москва, , 07:22 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках дела о банкротстве контролировавшего сразу четыре банка РФ Анатолия Мотылева 26 августа 2020 года рассмотрит просьбу одного из них. АО «Банк Российский кредит», конкурсный управляющий которого ранее взыскал с Мотылева 33,2 млрд рублей убытков, требует обязать финансового управляющего начать розыск заграничного имущества должника, передаёт ИА REGNUM.

Банк просит обязать «финансового управляющего произвести розыск имущества должника за пределами Российской Федерации», в том числе в Великобритании, княжестве Монако, Испании, Швейцарии, Бельгии, Болгарии и других странах, включая офшорные зоны. Разыскивать предлагается не только недвижимость, но и движимое имущество, но и денежные средства на счетах, ценные бумаги, доли участия в юрлицах.

Напомним, Анатолий Мотылев, который имел влияние сразу на четыре российских банка, лишившихся лицензии в 2015 году, был обанкрочен в феврале 2018 года. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим с мая 2019 года является Анастасия Колдырева.

В банке «Российский кредит», который был также обанкрочен, не обошлось без уголовного дела. Речь шла о хищении имущества, возможном преднамеренном банкротстве, фальсификации отчётности.

В 2018 году конкурсный управляющий потребовал взыскать свыше 33,294 млрд рублей убытков с контролирующего банк лица — Анатолия Мотылева. В том же году требование было удовлетворено.