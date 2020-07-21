Ульяновск, , 06:05 — REGNUM В Ульяновской области дан старт уборочным работам. Первым к уборке зерновых приступили в Новоспасском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По предварительным прогнозам, в этом году планируется собрать не менее 1,4 млн тонн зерновых. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозов, «стратегическая задача» — сбор «не менее 2 млн тонн» зерна с полей.

Как сообщало ИА REGNUM, в области хотят увеличить урожай зерновых с 1,1 млн тонн (в 2019 году) до 2 млн, в том числе за счёт использования элитных семян и грантовой поддержки учёных-аграрников. В прошлом году, по оценке властей, более 60% урожая составили зерна пшеницы третьего класса, треть — четвёртого класса.

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