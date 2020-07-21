Кемерово, , 05:51 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о причинах 11-процентного падения объёмов добычи угля в регионе. По его словам, угольные компании остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона.

«Это первый раз за 23 года, когда объём добычи упал. Обычно объём добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная», — отметил губернатор в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что кризис начался с торговой войны между США и КНР. Со смещением рынка в Азию, угольщики возложили свои надежды на развитие Восточного полигона. Однако РЖД, по словам Цивилёва, в указанные сроки железную дорогу не развивает.

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