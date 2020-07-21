Хабаровск, , 05:07 — REGNUM В Хабаровском крае северный завоз топлива в отдалённые районы проходит с опережением графиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В этом году к 20 июля северным территориям уже завезено 12,2 тыс. тонн угля, или почти 90% от плана. Нефтепродукты доставлены в объёме 34% от запланированного.

Завоз угля завершится в начале августа, как только его привезут в Николаевский район и район имени Полины Осипенко. Сейчас оставшиеся для них 2 тыс. тонн угля готовы к выгрузке.

Из Владивостока в конце июля морем отправят танкер с 3,5 тыс. тонн дизельного топлива в Аяно-Майский и Охотский районы Хабаровского края.

«Северный завоз, стоимость которого составляет 1,7 млрд рублей, предполагается завершить до 20 октября», — пояснили в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 млн рублей увеличен объём субсидий в Хабаровском крае на доставку продуктов питания в отдалённые северные районы.