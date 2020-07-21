Москва, , 03:52 — REGNUM Министерство обороны России взыскало со строителя боевых кораблей для ВМФ России — калининградского АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» неустойку за нарушение условий госконтракта. Арбитраж Москвы снизил запрашиваемую сумму в несколько раз — с 618 до почти 149 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд решил взыскать с завода в пользу министерства «сумму неустойки согласно государственному контракту №748/31/22 010ГТС-2010 от 22.03.2010 года в размере 148 915 310 рублей». Истец запрашивал 618 417 152,78 рубля, но в удовлетворении остальной части иска ему было отказано.

13 октября арбитраж рассмотрит ещё одну претензию Минобороны к заводу. В этот раз речь идёт о 1,6 млн рублей, которые заявлены как неустойка по контракту от 2014 года.

В июле 2020 года суд удовлетворил претензии АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова», которое выступало соисполнителем по одному из контрактов Минобороны. Центр взыскал с завода 2,66 млн рублей долга.

Напомним, предприятие, работающее с 1826 года, является исполнителем по 40 госконтрактам и заказчиком по 2 тыс. контрактам. Калининградский завод выпускает не только военные, но и гражданские суда, в том числе для рыболовецких колхозов.