Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитраж Москвы 13 августа 2020 года начнёт рассматривать иск ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» к банку с государственным участием — АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). Истец требует взыскать с ответчика более 32 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд ещё в мае, но до сих пор не рассмотрено. Дело принято судьей Паньковой. Третьими лицами в споре участвуют ООО «Оконная компания"Олимп», конкурсный управляющий компании Роман Трутнев и ООО «Мануфактура» из Владимира. ПАО требует взыскать с «МСП Банка» 32 429 176,92 рубля. Подробности претензий пока неизвестны.

Именно ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» было одним из инициаторов банкротства оконной компании из Владимира. Компания была обанкрочена в ноябре 2018 года. К этому времени её долги превышали 272 млн рублей. Отмечалось, что в фирме «сложилась кризисная ситуация, обусловленная как объективными причинами, так и причинами субъективного характера».