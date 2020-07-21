Москва, , 03:03 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России потребовало через суд с завода, входящего в «Трансмашхолдинг», выплаты почти 57 млн рублей как неустойки за нарушение условий госконтракта. Иск арбитражем Москвы был оставлен без движения, но документы, устраняющие недочёты, уже поступили в суд. Дата заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обратилось в арбитраж ещё в июне, но до 17 июля заявление оставили без движения. Истец требует с АО «Холдинговая компания «Коломенский завод» взыскать неустойку «по государственному контракту №16 411.4 432 017.09.10 от 19.01.2016 года в размере 56 963 346,09 рубля».

Компания-ответчик входит в состав крупного производителя железнодорожной техники — «Трансмашхолдинг». Завод выпускает тепловозы, электровозы, а также дизели и запчасти.