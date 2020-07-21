Москва, , 00:42 — REGNUM Рынок денежных переводов в России в июне 2020 года вернулся к докризисным показателям, сообщили 20 июля в пресс-службе группы компаний Qiwi, в которую входит платежная система Contact.

«Позитивная динамика отмечается по всем направлениям, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России», — прокомментировал ситуацию руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.

Отмечается, что средний чек по переводам во втором квартале 2020 года составил 39 383 рублей. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в июне зафиксирован наибольший рост онлайн-оборота денежных средств — на 50% в сравнении с мартом этого года.

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