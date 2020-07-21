Большой Камень, Приморский край, , 00:04 — REGNUM Сухой док судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне Приморского края обзавелся водонепроницаемым затвором (ботапортом), сообщает 20 июля пресс-служба предприятия.

Водонепроницаемый затвор, или иначе ботапорт, длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, расположенную ниже уровня моря, от акватории.

Корпус водонепроницаемого затвора изготовлен из судостроительной высокопрочной стали и разделен палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В состав конструкции входит система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Для установки затвора док был заполнен водой, а временная перемычка-дамба, отделявшая док от морской акватории, была демонтирована.

Установленный в сухом доке «Звезды» ботапорт имеет проезжую часть на своей верхней палубе, по которой на другую сторону сухого дока может проезжать автотранспорт.

Напомним, строящийся в Приморье сухой док является одним из крупнейших в мире, имея 485 метров в длину, 114 в ширину, и глубину 14 метров. Такие размеры позволяют строить в доке суда и корабли любого тоннажа.

Сухой док судоверфи «Звезда» планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

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